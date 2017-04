2,7 miljoen euro nodig voor verbouwing Abdij

In De Librije wordt de aanleg van deze nieuwe werkplekken gecombineerd met grootschalig onderhoud en het aanbrengen van een klimaatinstallatie. In het monumentale pand is dat een kostbare zaak, dus daar is bijna 2 miljoen euro voor nodig. In dit gebouw worden ook de Statengriffie en de Statenfracties gehuisvest. Die zaten tot voor kort in de Sint Jorisdoelen aan de Balans. Dat gebouw is onlangs voor ruim 1,2 miljoen euro verkocht. De bedoeling is dat geld te gebruiken voor de verbouwing.