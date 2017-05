19 jaar celstraf geëist in hoger beroep voor moord op wegwerker in IJzendijke

De 24-jarige Bozkurt, eveneens uit Dordrecht, werd op 25 september 2013 vermoord bij werkzaamheden op de N61 in IJzendijke. De moord werd gepleegd uit eerwraak, gaf de advocaat-generaal woensdag aan. Het slachtoffer had een geheime relatie met de dochter van Hamza. Bozkurt was al getrouwd en de dochter was uitgehuwelijkt aan haar neef.

De rechtbank in Middelburg veroordeelde de twee mannen in 2015 tot 19 en 15 jaar celstraf. Tegen beide was eveneens 19 jaar cel geëist. De vader kreeg een lagere straf, omdat hij het dodelijk schot niet had gelost. De twee gingen daarop in hoger beroep.