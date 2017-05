18 stranden en 19 jachthavens met blauwe vlag

Roompot: run op vakantiehuizen Nieuwvliet

17:24 NIEUWVLIET - Roompot Vakanties zegt dat er een run is op vakantiehuizen in het nieuwe resort Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Sinds de herfst is 70 procent van de vakantiewoningen in de eerste fase van het park verkocht. Een kwart van de kopers is Belg.