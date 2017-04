149 dagen festivalpret in Zeeland

Van zwoele jazz, keiharde dance en ruige rock tot de raps van Broederliefde en de ballads van Bløf: het festivalseizoen begint weer. Ook in Zeeland. In Rilland wordt op 14 april het seizoen afgetrapt met Dijkrock.

Van de lente tot de herfst is er in Zeeland voor de muziekliefhebber heel wat te beleven. Of je nu van dance houdt, van rock of van jazz: er is voor ieder wat wils. Een selectie van de grotere muziekfestivals in de regio.

Dijkrock (14 - 16 april)

Het Rillandse rock- en bluesfestival Dijkrock opent het festivalseizoen in de regio (zie kader).

Hrieps (Grijpskerke, 29 april)

Hewoon as oaltied. Dat is het thema van de 23e editie van Muziekfestival Hrieps. Alle 5.000 kaarten zijn verkocht. Bezoekers kunnen losgaan op muziek van onder meer Surrender, Mental Theo, Wolter Kroes en Nuff Said.

Bevrijdingsfestival (Vlissingen, 5 mei)

Traditiegetrouw wordt de bevrijding in Vlissingen groots gevierd. Op diverse podia in de binnenstad treden lokale en (inter)nationale artiesten op. De line-up bestaat dit jaar onder meer uit De Staat, Lucas Hamming en Sabrina Starke.

De bands Xeno uit Middelburg, Deaf By Disco uit Kapelle, PEER uit Middelburg en The Circle Remains uit de regio Tholen strijden daarnaast tegen elkaar in de finale van de Zeeuwse Belofte.

Bluesfestival (Kwadendamme, 11 - 13 mei)

Er is geen kaartje meer te krijgen voor de jubileumeditie van het Bluesfestival in Kwadendamme. Voor de 25e editie heeft de organisatie artiesten als de Franse Philippe Menard, The Juke Joints uit Nederland en het Engelse Sinnerboy weten te strikken.

Eindeloos Eiland Festival (Wissenkerke, 19 - 21 mei)

Drie dagen genieten van muziek, cultuur en natuur tijdens de derde editie van EEF. Met bijvoorbeeld het muziekoptreden van de jonge singer-songwriter Anne van Damme, de voorstelling Gras van theatergroep Roerend Goed en de 'gevleugelde vertellingen' van verhalenvertelster en liedjeskunstenares Mees.

Graauwrock (Graauw, 25 mei)

Het festival in Graauw, dat traditioneel tijdens Hemelvaart op het programma staat, maakt zich op voor de zestiende editie. Opkomende artiesten en gevestigde namen wisselen elkaar naadloos af. Dit jaar staan onder meer Mooi Wark en Lucas Hamming op het podium. Met de Road to Graauwrock is er aandacht voor jong talent uit de streek.

Klomppop (Ovezande, 26 - 28 mei)

Driedaags festival in de zak van Zuid-Beveland met plaats voor maximaal 1.500 bezoekers. Headliners zijn de Haagse band Di-rect en rapper Tim Kimman, alias Jebroer. Verder staan optredens gepland van onder anderen metalband The Charm The Fury, garagepunkduo The Glücks en ska/reggea/hiphopgroep Roots Rising.

Vestrock (Hulst, 2 - 4 juni)

Het grootste muziekfestival van Zeeuws-Vlaanderen vindt voor de achtste keer plaats. De organisatie noemt het een 'boutiquefestival', waar behalve muziek ook veel aandacht is voor goed eten en drinken. Grootste namen zijn Biffy Clyro, The Common Linnets en Jett Rebel. Bij de junioreditie staat onder meer Kinderen voor Kinderen op het podium.

ZeelandJazz (Terneuzen en Middelburg, 9 - 18 juni)

Na het samengaan van Schelde Jazz en het Jazzfestival Middelburg is ZeelandJazz geboren: een festival met jazzmuziek in al haar vormen. Het eerste festivalweekend (9 t/m 11 juni) zijn de optredens in cultuurpodium Porgy en Bess in Terneuzen, het tweede weekend (16 t/m 18 juni 2017) in de Kloveniersdoelen in Middelburg. Met onder anderen Shirma Rouse, Lucy Woordward, het Lew Tabackin Trio.

Concert at Sea (Scharendijke, 30 juni + 1 juli)

Het grootste popfestival van Zeeland maakt zich op voor de twaalfde editie. De line-up bestaat dit jaar uit UB40, Racoon, Tom Odell, Anouk, Kensington, Doe Maar en vele anderen. De 30.000 weekendkaarten waren binnen een uur uitverkocht en ook de 10.000 dagkaarten waren snel weg.

Anywave (Zierikzee, 7 - 10 juli)

Anywave is een deels gratis en deels betaald festival op het terrein van poppodium Brogum. Artiesten uit de regio vertonen hier hun kunsten, maar er treden ook landelijke namen op. De line-up van editie 36 is nog niet bekend.

City of Dance (Middelburg, 14 - 16 juli)

Het grootste dancefestival van Zeeland met house, hardstyle, techno en andere genres dansmuziek. Met Lil Kleine, Paul Elstak, Bryan Dalton, Vato Gonzalez en vele anderen.

Weitjerock (IJzendijke, 29 juli)

Het programma van muziek- en kleinkunstfestival Weitjerock wordt zaterdag bekendgemaakt.

Dancetour (Goes, 30 juli)

Elke laatste zondag van de maand juli is het dansen op de Grote Markt. Het programma wordt een maand voor het evenement bekendgemaakt.

Beachboom (Scharendijke, 5 augustus)

Jaarlijks dancefeest op de Brouwersdam. Ooit begonnen als een klein strandfeest, maar door de jaren heen uitgegroeid tot een groot feest. Het thema en de line-up van dit jaar worden binnenkort bekendgemaakt.

Zeeland Nazomerfestival (Middelburg, 22 augustus - 2 september)

Tijdens het Zeeland Nazomerfestival draait het om theater op locatie en muzikale optredens op het Abdijplein in Middelburg. Namen van voorstellingen en artiesten zijn nog niet bekend.

Zoute Neuzen (Terneuzen, 9 en/of 10 september)

Het gratis festival aan de Terneuzense Herengracht beleefde vorig jaar een succesvolle vuurdoop. De organisatie kreeg pluimen vanwege de relaxte sfeer en het vastleggen van bekende acts als Lucas Hamming en Navarone. Het programma van dit jaar is nog niet bekend