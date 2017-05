Zeeland leent zich voor poëzie

blogBert Overbeek kwam als coach en organisatietrainer in Zeeland. De zee, de dijken, de verten, de mensen: ze maakten de dichter in hem wakker.

We worden al oneindig veel de weg gewezen in Zeeland. Met al dan niet historische kaarten. Met reisgidsen. Met uitgaven waarin we worden geleid langs 111 plekken, die we moeten hebben gezien. Aan die lange reeks boekwerken werd afgelopen vrijdag nog een exemplaar toegevoegd. Een dichterlijk werk deze keer, bestemd voor de fietser die niet voor een windje tegen terugschrikt: ‘De landzon die ondergaat in zeedamp’.

Auteur Bert Overbeek begeeft zich niet voor het eerst op het dichterspad. In het dagelijks leven is hij al meer dan twintig jaar ‘organisatietrainer, team-innovator en coach’, die door bedrijven wordt ingehuurd. Op zijn werkterrein publiceerde hij gewaardeerde titels als ‘Het flitsbrein’ – over beslissen op intuïtie en verstand – en ‘Mannen en/of vrouwen’ – over diversiteit op de werkvloer. Hij begaf zich ook ruim en met graagte buiten zijn werkterrein. Zo publiceerde hij in 2008 een bundel Zwolse kroeggedichten onder de titel ‘Schelmenschuim en Kroeggekuier’. Een jaar later zag ‘Vandaag is de rivier mijn bruid’ het licht, een dichtbundel over Alphen aan den Rijn.

Nu dus een bundel met Zeeuwse ‘locatiegedichten’. Hoezo Zeeland? Overbeek: ,,In 2011 werkte ik voor Delta als trainer-coach. Ik kwam toen twee keer per week in de provincie. En ben daardoor van Zeeland gaan houden. Ik ontmoette oud-wielrenner Kees Bal. Met hem heb ik de Zak van Zuid-Beveland verkend.”

Die link met de voormalige fietscoureur is vast de reden dat de nieuwe bundel nu als een ‘fietsboek’ wordt gepresenteerd: je kunt een fietstocht maken langs de steden en dorpen, die Overbeek in dichtregels heeft gevangen. Maar dan hebben we het wel over pedaleurs, die over een hele goede conditie beschikken. Ga maar na: de dichter leidt de lezer van Goes naar Colijnsplaat, Zierikzee, Schuddebeurs, Renesse, Kamperland, Kortgene, Oostkapelle, Zoutelande, Domburg, Veere, Middelburg, Vlissingen, Breskens, Groede, Hulst, Arnemuiden, Kwadendamme, Nisse, weer Goes, Yerseke, Sint Philipsland en Stavenisse. Voor de minder getrainde fietser: je kunt de route ook over meerdere dagen verspreiden.

Overbeek schrijft achterin de bundel over zijn ontdekkingstochten samen met Kees Bal: ,,Deze ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en voormalig ploeggenoot van Eddy Merckx lijkt iedere millimeter van de provincie te kennen.” Overbeek zag de oude en nieuwe dijken, het oude en nieuwe land, rook het zoute water. Hij zegt: ,,Zeeland is een provincie, die zich fantastisch leent voor poëzie. Vergeleken met de meeste andere delen van Nederland is er veel onaangeroerd gebleven.”

Bert Overbeek: De landzon die onderging in zeedamp – Zeeuwse gedichten, 12,95 euro.

****************

Veere

Veere ligt te mooi om waar te zijn

vanaf de oevers aan de overkant

van zijn meer

op een lichte juni avond

als de zon door de zachte dampen schijnt

en Veere daar ligt met zijn

ronde vormen kerk

als een stad uit de legende

die zachtjes uit de grond opkwam

om samen met de zon

weer onder te gaan

en je slechts de legende te laten

van een stad die ooit bestond

en nu alleen nog

als luchtspiegeling verschijnt bij

een zon die ondergaat in zeedamp