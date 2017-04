Tenen lezen

column Reiziger

2 maart Dat zou ik wel eens willen: een verschoning en een tandenborstel in een tas gooien, ' aju' roepen, de deur achter me dichtslaan en in de trein of het vliegtuig stappen. Weg. Waar naar toe doet er niet toe. Als het maar naar ver is. Naar Groenland misschien, Nieuw-Guinea, Californië.