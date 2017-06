Nóg denk ik wel eens aan (ik noem haar maar) Babette - slank, blauwe ogen, lang krullend blond haar dat wild rond haar hoofd danste. Babette was, zo gingen de verhalen, 'makkelijk te versieren'. Helaas niet door mij. Hoeveel keer had ik haar niet op schuchtere toon gevraagd of ze misschien zin had om met me naar een feestje of de film te gaan - vijf keer, misschien wel meer. Maar steeds weer schudde zij nuffig haar hoofd. Om niet veel later op de bagagedrager (een ijzeren rekje dat lelijke afdrukken in haar welgevormde bibs moet hebben achtergelaten) van een Puch te klimmen om met zo'n Puchgozer naar strand of duinpannetje te rijden.