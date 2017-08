Spelregels

22 juni Ik kan me het jongetje nog moeiteloos voor de geest halen. Een jongetje van een jaar of acht, korte broek, ziekenfondsbrilletje, Bata-sandalen. Hij stond als enige toeschouwer op een voetbalveld, leunend tegen een doelpaal. Het was in de tijd dat de bal (met veter!) nog 'lederen knikker' of ' bruine monster' heette, de spelers kicksen droegen met stalen neuzen en noppen waaruit spijkers staken en de hooligan nog niet was uitgevonden.