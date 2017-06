Nóg geestiger vind ik, dat wij waarnemers naar verre landen zenden om te controleren of er niet met stemmen wordt gerommeld, terwijl we er in eigen land een soepzooitje van maken. Weet u nog, dat stembiljet dat u een paar maanden geleden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in handen kreeg gedrukt? Het leek wel een rol behang - veel te groot en te onhandig; je moest uren zoeken voordat je de kandidaat van je dromen had gevonden. Nog erger: de Politieke Academie ontdekte recent dat tijdens onze Kamerverkiezingen duizenden stemmen zijn zoekgeraakt. Zo maar, foetsie, weg. Te Bergeijk, Boxmeer, Hendrik-Ido-Ambacht, Vriezenveen, Leeuwarden, Meijerijstad en ja, ook in Goes ging het fout - partijen zagen hun stemmen verdampen of op het bordje van de concurrentie belanden.