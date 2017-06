Dorpshuis Wolphaartsdijk

column Examen

18 mei The Rolling Stones staan met ‘Paint it Black’ op nummer 1 van de Top-40. In Amsterdam breken rellen uit; bouwvakkers die protesteren tegen een korting op hun vakantiegeld bestormen het gebouw van De Telegraaf en steken auto’s in brand. De gevierde volksschrijver Gerard (toen nog: van het) Reve, kort tevoren vervolgd wegens godslastering, zorgt voor rumoer door toe te treden tot de Rooms-Katholieke kerk. De Provo’s maken nog maar eens een dansje rond het Lieverdje.