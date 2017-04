Zonder overwinning is Lindeman toch trots op prestatie

Door Pim Bijl en Thomas Sijtsma



Lindeman vond 40 kilometer voor de finish aansluiting met de koplopers. De Drent deed veel kopwerk en probeerde zelf twee keer solo verder te gaan. Elke keer werd hij teruggehaald door andere leden van de kopgroep, vooral Grega Bole (Bahrain) en De Plus (Quick-Step) wilden de gelederen gesloten houden.



In de slotfase sloten Tim Wellens (Lotto-Soudal) en Petr Vakoc (Quick-Step) aan bij de kopgroep. Lindeman schoot gemakkelijk in hun wiel. ,,Ik dook er als eerste op toen ze door wilden rijden. Er zat nog veel op. De benen waren heel goed, maar misschien heb ik in het laatste deel te veel werk verzet.''



Samen met ploeggenoot Victor Campenaerts beleefde Lindeman namens Lotto-Jumbo een goede dag in de kopgroep. ,,Als die twee er niet bij waren gekomen, was de sprint anders verlopen. Ik denk dat we trots mogen zijn. De bittere nasmaak is dat we niet hebben gewonnen.''



Zondag wil Lindeman het kunstje herhalen. Vooral het schrappen van de Cauberg vlak voor de finish van de Amstel Gold Race is in zijn ogen gunstig. ,,Met een groepje kunnen we in Limburg er ook vandoor gaan. We gaan met de ploeg een mooie tactiek uitwerken en dan ga ik ervoor. Ik heb er zin in.''