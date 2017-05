Zege Jungels na tumultueuze rit, Dumoulin houdt roze

Aan de namen die om de zege streden, was het afmattende koersverloop af te lezen. De gehele dag werd er verschrikkelijk hard gereden. Op weg naar Bergamo was er een grote strijd losgebarsten om weg te rijden. Veel mannen in het peloton roken hun kans, met een finale met drie beklimmingen in het vooruitzicht.



Pas na 110 kilometer slaagden tien man in hun opzet. Zij trokken later de Miragolo San Salvatore over, terwijl de mannen van van Sunweb werkten hard om zo aanvallen op de roze trui van Dumoulin te ontmoedigen. Pierre Rolland maakte de oversteek naar de kopgroep.



Op 36 kilometer van de finish, in de afdaling van de Miragolo San Salvatore, ging Nairo Quintana onderuit. De grootste uitdager van Dumoulin moest tijdens zijn achtervolging even later ook nog eens van fiets wisselen, maar kwam wel terug in de groep van Dumoulin. Fysiek leek hij niet veel hinder van zijn valpartij te ondervinden.



Een andere klassementsman had meer pech. Tanel Kangert, de nummer 7 van het klassement, kon een vluchtheuvel niet meer ontwijken en greep meteen naar zijn sleutelbeen.



Philip Deignan, Jacques Janse van Rensburg, Rudy Molard, Luis Léon Sanchéz en Rolland reden met een kleine voorsprong de kasseiensteentjes op weg naar de Bergamo Alta. Maar al rap snelde Jungels voorbij. Het was een voorbode op een fraaie zege.