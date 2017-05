Wild wint eerste etappe in Ronde van Chongming

Bouhanni loopt zware hersenschudding op na val in Yorkshire

1 mei De Franse sprinter Nacer Bouhanni is zondag in de derde en laatste etappe van de Tour of Yorkshire met de schrik vrijgekomen. De renner van Cofidis viel zwaar en was even buiten bewustzijn, maar een dag later blijkt een zware hersenschudding de ware ernst van de blessure.