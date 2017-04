Wielerwereld in shock na dood Scarponi

Thijs Zonneveld 'Michele Scarponi een van de kleurrijkste renners van het peloton'

11:23 Amper een week geleden is het dat Michele Scarponi met zijn handen omhoog over de streep reed. Hij won de eerste etappe in de Tour of the Alps. God, wat was hij goed in vorm. Hij zou niet voor niets de kopman van Astana zijn in de Giro d’Italia. Maar de Giro start over twee weken zonder hem.