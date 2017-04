Wie wordt de opvolger van Wout Poels in Luik-Bastenaken-Luik?

Een jaar na de zege van Wout Poels lijkt nieuw oranjegetint succes in Luik-Bastenaken-Luik bijzonder klein. Hij ontbreekt. Alle ogen zijn – net als woensdag in de Waalse Pijl – gericht op de Spaanse veelwinnaar Alejandro Valverde.

Door Pim Bijl

Wout Poels schonk Nederland vorig jaar de eerste zege in Luik-Bastenaken-Luik sinds 1988, het jaar dat Adri van der Poel de heuvelklassieker won. Zijn titel verdedigen kan de Limburger niet, vanwege de hardnekkige knieblessure die hem al sinds maart aan de kant houdt. Zonder hem is de spoeling Nederlandse kanshebbers dun. Tom-Jelte Slagter was deze week flink verkouden, maar hoopt in ‘Luik’ op een uitschieter. De van een hoogtestage teruggekeerde Tom Dumoulin dan? Wellicht, al heeft hij aangegeven in eerste instantie van start te gaan in dienst van ploegmaat Warren Barguil.

Nee, de absolute topfavoriet in de afsluitende Ardennenklasssieker is uiteraard Alejandro Valverde. Hij won ‘La Doyenne’ al driemaal en reed afgelopen woensdag overtuigend naar zijn vijfde winst in de Waalse Pijl. Het parkoers is op zijn lijf geschreven. Zijn concurrenten moeten iets verzinnen, want een gesloten koers tot diep in de finale, zoals we de laatste jaren vaak zien in Luik-Bastenaken-Luik, speelt juist de Spanjaard in de kaart.

De gehele dag is het op en af in het 258 kilometers tellende monument. De organisatie heeft het parkoers dit jaar omgegooid, maar het karakter is onveranderd. De laatste drie hellingen zijn de Col de la Redoute, Côte de La Roche-aux-Faucons en Côte de Saint-Nicolas, alle drie welbekend. Mocht die laatste kuitenbijter met de top op 4 kilometer van de finish net als vorig jaar nog niet voor een definitieve schifting hebben gezorgd, blijkt de laatste oplopende strook in Ans een mogelijkheid voor gelukszoekers om een uitgedunde groepssprint te ontlopen.

Favorieten:

Alejandro Valverde

Eindigde in zijn loopbaan in elf deelnames slechts tweemaal buiten de top-10 in deze klassieker. Bevestigde met zijn vierde opeenvolgende zege in de Waalse Pijl woensdag zijn suprematie. Maar laten zijn concurrenten zich nu weer naar de slachtbank leiden of smeden ze nu wel een plan? Heeft een sterke ploeg om de klassieker tot diep in de finale te controleren.

Daniel Martin

Jaagt op zijn tweede winst, nadat hij in 2013 won en in 2014 in de laatste bocht onderuitgleed terwijl de zege al binnen leek te zijn. Was woensdag de man die nog het dichtst in de buurt kwam bij de ongenaakbare Valverde. Hoeft geen rekening te houden met ploegmaten Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe. Zij zijn geblesseerd.

Michal Kwiatkowski & Sergio Henao

Dit duo van Team Sky kunnen mogelijk in de finale een overtalsituatie uitspelen. Kwiatkowski heeft niets te verliezen. Zijn voorjaar is al meer dan geslaagd met winst in Milaan-San Remo en Strade Bianche. Henao is de betere klimmer van de twee. De Saint-Nicolas ligt hem als gegoten.

Tim Wellens

De Belg met de sublieme stijl van Lotto-Soudal is zo’n man die nog weleens vaste patronen wil doorbreken. Heeft niet de sprintersbenen om Valverde of Kwiatkowski te verslaan, dus zal loeren op het juiste moment om een verrassende aanval in te zetten. Is koppig genoeg om het dwars tegen de logica in wel te proberen op de Redoute.