Door Pim Bijl



De Muur van Hoei is zo steil dat het voor geen renner aangenaam naar boven fietsen is. Maar er is één man in het peloton die jaar na jaar bewijst aanleg te hebben voor het onding. Alejandro Valverde. Hij won vorig jaar, het jaar daarvoor én het jaar daarvoor. En dankzij zijn zege in een ver verleden, 2006, mag hij zich al recordwinnaar van de heuvelklassieker noemen. Na drie opeenvolgende zeges is de Spaanse routinier ook vandaag de absolute topfavoriet.



Zijn ploeg Movistar zal tussen Binche en Hoei de koers willen controleren en mogelijke uitvallen proberen onschadelijk te maken. Niet eenvoudig, want behalve de befaamde Muur die in totaal driemaal in het parkoers is opgenomen wordt het peloton ook over acht andere heuvels gestuurd. Op 5,5 kilometer voor de aankomst ligt de top van de Cote de Cherave, in 2015 voor het eerst door de organisatie toegevoegd in een poging om de renners uit te dagen tot een ander koersverloop. Zonder succes tot nu toe.



Traditioneel beeld

In 2003 week de zege van Igor Astarloa voor het laatst af van het traditionele beeld: een krachtsexplosie op de Muur van Hoei. De Spanjaard was er al eerder vandoor gegaan en bleef weg, maar zijn voorbeeld kreeg nadien geen navolging. De kans dat dat vanmiddag wel weer gaat gebeuren is nihil. De fans weten het, de ploegleider weten het, de renners ook. Het is wachten op de loeisteile Muur van Hoei.