Vos moet streep door NK en Giro zetten

Froome en Contador maken zich geen zorgen over Tour na tegenvallende Dauphiné

11:32 Chris Froome en Alberto Contador maken zich geen zorgen over hun vorm in de aanloop naar de Tour de France. Drie weken voor de start in Düsseldorf moesten de twee favorieten in het Critérium du Dauphine genoegen nemen met een bijrol. Froome, de winnaar van de voorgaande twee edities, eindigde als vierde in het klassement en Contador viel zelfs buiten de top tien (elfde).