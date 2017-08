Viviani zegeviert voor tweede keer in drie dagen

Raymond Kreder breekt pols in Zottegem

20:01 Raymond Kreder heeft dinsdag bij een val in de GP Stad Zottegem zijn pols gebroken. De coureur van Roompot-Nederlandse Loterij was in het eerste uur van de Belgische wedstrijd betrokken bij een zware valpartij. Bij een onderzoek in het ziekenhuis werd een breuk in de linkerpols vastgesteld.