Venturini wint Vierdaagse van Duinkerke

Veteraan Chavanel wint rit in Duinkerke

12 mei Sylvain Chavanel heeft de dagzege gepakt in de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. De veteraan van Direct Energie kwam na een rit over 167 kilometer solo over de finish in Le Portel. Vijf seconden later maakten Samuel Dumoulin (AG2R) en Clément Venturini (Cofidis) het Franse podium compleet.