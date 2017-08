Van Vleuten wint na proloog ook tijdrit in Ladies Tour

Deignan uit Boels Ladies Tour door blin­de­darm­ont­ste­king

16:04 De Britse topwielrenster Lizzie Deignan komt niet meer in actie in de Boels Ladies Tour. Ze is getroffen door een acute blindedarmontsteking. Oud-wereldkampioene Deignan, die fietst voor het Nederlandse team Boels Dolmans, is al geopereerd. Ze stond tiende in de tussenstand na twee etappes.