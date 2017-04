Van Poppel niet in selectie Sky voor Parijs-Roubaix

Terpstra wil met Boonen geschiedenis schrijven

8:42 Beiden zijn topfavoriet voor de winst in Parijs - Roubaix en ze rijden allebei ijzersterk de afgelopen weken. Maar mocht Niki Terpstra in de positie komen, dan zal hij niet nalaten de zege te laten aan zijn ploeggenoot Tom Boonen, die in zijn afscheidswedstrijd op recordjacht is naar een vijfde overwinning.