Van der Breggen wint Ronde van Californië

Venturini wint Vierdaagse van Duinkerke

14 mei Clément Venturini heeft de 63ste Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De 23-jarige Fransman van Cofidis had in de vijfde etappe de leiderstrui overgenomen van zijn landgenoot Sylvain Chavanel en die kwam in de zesde en afsluitende etappe niet meer in gevaar.