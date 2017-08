Uran geeft Cannondale twee weken de tijd om team te redden

,,We praten momenteel met drie of vier andere ploegen", zegt zaakwaarnemer Giuseppe Acquadro van de Colombiaan aan Cyclingnews. ,,Maar we wachten op Vaughters om te zien wat hij nog kan doen." Uran verlengde uitgerekend deze maand zijn contract bij de Amerikaanse formatie met drie jaar.

De 30-jarige Uran is door zijn goede prestaties in de Tour begeerd op de transfermarkt. Met name Astana en Trek-Segafredo zouden staan te popelen om hem in te lijven. ,,We hopen dat Cannondale een oplossing vindt, maar we hebben ook andere opties", zegt Acquadro. ,,Al geven we de ploeg graag wat extra tijd en zullen we helpen waar we kunnen."