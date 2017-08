Trentin 100ste renner met ritzeges in 3 grote ronden

Viviani zegeviert voor tweede keer in drie dagen

17:46 De Italiaanse renner Elia Viviani heeft in de Poitou Charentes opnieuw een zege geboekt. De coureur van Team Sky was zondag al succesvol in de Duitse eendagskoers Cyclassics in Hamburg. Twee dagen later pakte hij de winst in de eerste etappe van de Franse rittenkoers.