Sprinter Modolo wint openingsetappe Ronde van Kroatië

De openingsrit ging over 227 kilometer van Osijek naar Koprivnica. Het was een vlakke rit en vijf vroege vluchters gaven de koers kleur. In de finale was geen belangrijke rol meer voor hen weggelegd. De sprintersploegen dichtten het gat en een massasprint was het gevolg. Zo'n 12 kilometer voor het einde werden de vluchters bijgehaald.