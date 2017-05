Sam Oomen in het spoor van de Tourfavorieten in de Dauphiné

Richie Porte (BMC) werd vorig jaar vierde in de Dauphiné en vijfde in de Tour. De Tasmaniër heeft dit seizoen al indruk gemaakt door de Tour Down Under te winnen. Eind april liet hij Froome kansloos in een rechtstreeks duel in de Ronde van Romandië. Alleen in Parijs-Nice zat het niet mee: Porte verloor veel tijd in een waaieretappe waardoor zijn klassement in rook opging, al won hij wel nog de koninginnenrit na een sterke solo. Contador werd toen tweede.



De Fransen kijken vooral uit naar Romain Bardet (AG2R) en Warren Barguil (Sunweb). Vorig jaar wist Bardet zowel in de Dauphiné als de Tour beslag te leggen op de tweede plaats. Dit seizoen kon de 26-jarige Fransman nog geen potten breken, al kwam hij wel in het nieuws omdat hij in Parijs-Nice iets te opzichtig aan de ploegleiderswagen had gehangen. Voor Barguil is het zijn eerste wedstrijd na een bekkenbreuk in de Ronde van Romandië. Het is dus de maar vraag hoe het met zijn vorm gesteld is.