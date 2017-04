Politie plukt renner na opgave in Parijs-Roubaix van snelweg

Van Baarle blij voor Langeveld: Supergaaf

9 april Vorige week was Dylan van Baarle de beste Nederlander in de Ronde van Vlaanderen, zondag was die eer voor zijn ploeggenoot Sebastian Langeveld in Parijs-Roubaix. ,,We liggen al drie weken samen op de kamer. Vorige week had Sebastian gewoon heel veel pech in de Ronde.''