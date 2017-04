Parijs-Roubaix is Boonen, Boonen en nog eens Boonen

In Parijs-Roubaix zal het maar over één persoon gaan. Tom Boonen, Tom Boonen, Tom Boonen en nog eens Tom Boonen.

Door Thijs Zonneveld

Vandaag rijdt de een van de beste renners van zijn generatie zijn laatste wedstrijd. Er is zoveel aandacht voor hem dat je bijna zou vergeten dat er ook nog een peloton andere renners vecht om als eerste in het Vélodrome van Roubaix aan te komen. Want Parijs-Roubaix is uiteraard veel méér dan een ererondje voor Tom Boonen.



De renners krijgen 29 kasseistroken voorgeschoteld. Die zullen er droog bij liggen: het weerbericht voorspelt geen spatje regen en lichte meewind op de grootste delen van het parcours. De Hel zal dus stoffig zijn, net als de afgelopen edities.

Volledig scherm Johan Vansummeren won in 2011 vanuit een vroege vlucht. © ANP En net als in de afgelopen edities zullen veel renners vroeg in de wedstrijd proberen te ontsnappen. Parijs-Roubaix is een van de weinige grote koersen waarin het mogelijk is om op het podium te rijden vanuit de vroege vlucht. Het loont om vroeg met je krachten te smijten omdat je dan later in de wedstrijd niet hoeft te vechten voor je positie op de kasseistroken. En met een beetje geluk en een stel goede benen kun je aansluiten bij de favorieten als ze over de kopgroep heen komen denderen. Op die manier won de Australiër Matthew Hayman vorig jaar Parijs-Roubaix; Johan Van Summeren bleef de favorieten zelfs voor in 2011 door mee te glippen in een vroege vlucht.

De favorieten

De halve Quick Step-ploeg. De ploeg van Lefevre domineert dit voorjaar; ze zijn keer op keer in staat om hun overtal aan kopmannen uit te spelen. Maar vandaag is er, in tegenstelling tot veel andere wedstrijden, één kopman die er met kop en schouders bovenuit steekt: Tom Boonen. Boonen zal er alles aan doen om zijn laatste koers te winnen, maar tegelijkertijd is dat ook zijn zwakte. Veel andere renners zullen hun koers op hem afstemmen. Daarvan kunnen andere renners van zijn ploeg – zoals Niki Terpstra – profiteren.

Alexander Kristoff. De Noor van Katusha kwam in de Ronde van Vlaanderen tekort op de klimmetjes, maar die zijn er nauwelijks tussen Parijs en Roubaix nauwelijks. Neem ‘m niet mee naar de sprint, want daarin is hij een van de snelsten van allemaal.

Datzelfde geldt voor John Degenkolb. Won Parijs-Roubaix twee jaar geleden al en heeft de afgelopen weken bewezen goed in vorm te zijn. Kan verder beschikken om een goede ploeg om hem heen.

Peter Sagan. Tweede in Milaan-San Remo, gevallen in de Ronde van Vlaanderen. Is misschien wel de sterkste coureur van het voorjaar, maar mist nog een grote overwinning. Hij zal gebrand zijn om te winnen in Roubaix. Probleem: zijn ploeg komt tekort in de finale; hij zal het alleen moeten oplossen. Dat is een serieus probleem in Parijs-Roubaix.