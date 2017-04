Montaguti boekt eerste zege in shirt AG2R

Waalse Pijl Valverde onverslaanbaar op Muur van Hoei

19 april De Spanjaard Alejandro Valverde is voor de vierde keer op rij heer en meester op de Muur van Hoei, de slotklim van de Waalse Pijl. Het is zijn vijfde overwinning in de Ardennenklassieker.