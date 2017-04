Marianne Vos tempert verwachtingen Gold Race

Vos is wel zeer te spreken over het Waalse drieluik dat de wielrensters dit jaar voor het eerst krijgen voorgeschoteld. Na de Amstel Gold Race, voor het eerst sinds 2003 terug voor de vrouwen, volgen de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. ,,Dit geeft een enorme boost aan onze sport. De historie van deze koersen spreekt alle sportliefhebbers aan. Dat wij ze nu alle drie mogen rijden, zorgt voor veel meer aandacht voor onze sport.''



Vos kent de geheimen van het parcours in Zuid-Limburg. De vrouwen passeren onder meer vier keer de Cauberg. ,,Ik ben in Limburg gaan trainen en heb belangrijke stukken van de Amstel Gold Race nog eens gereden. De finale kan ik met m'n ogen dicht rijden, want die is gelijk aan het wereldkampioenschap van 2012. Hoe het zondag gaat, zullen we zien'', aldus Vos.