Marianne Vos breekt sleutelbeen

Dauphiné Fuglsang sterkste na spannende rit, Porte nieuwe leider

16:51 De Deen Jakob Fuglsang heeft de zesde etappe in het Critérium Du Dauphiné gewonnen. In een sprint met vier was hij sneller dan Richie Porte en Chris Froome. Porte is de nieuwe leider. Sam Oomen is zijn witte trui kwijt. Koen Bouwman blijft leider in het bergklassement.