LIVE: Zeldzame kans voor sprinters in Cuenca

Cummings verlengt contract bij Dimension Data

24 augustus Steve Cummings rijdt ook volgend jaar voor Team Dimension Data. De 36-jarige Brit gaat dan zijn vierde seizoen in bij de Zuid-Afrikaanse ploeg. Cummings luisterde in 2015 het debuut van het eerste Afrikaanse team in de Ronde van Frankrijk op met een ritzege, uitgerekend op Nelson Mandela-dag (18 juli). De Brit schreef vorig jaar ook een etappe in de Tour op zijn naam.