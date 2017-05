LIVE: Troepen Nibali verkleinen gat met duo verder

98 km

Javier Moreno (Bahrein-Merida) werd gisteren uit koers gehaald na een duwpartij met Sky-renner Diego Rosa. Voor de camera van Eurosport reageert de ploegleider van de Spanjaard op de diskwalificatie van zijn renner:



Het was een grote verrassing voor ons, want zo is hij normaal totaal niet. Maar het was niet alleen zijn fout. De jury heeft de goede beslissing gemaakt door Moreno uit koers te halen want dit is niet de manier waarop je om een plaats vecht in het peloton. Maar dan hadden ze Rosa ook moeten diskwalificeren, want hij begon.