LIVE: Het valt geen moment stil op eerste beklimming

Terpstra maakt rentree in Ronde van België

22 mei Niki Terpstra maakt woensdag in de Ronde van België zijn rentree in het wielerpeloton. De Noord-Hollander van Quick-Step reed sinds een val in Parijs-Roubaix op 9 april geen koers meer. Terpstra had diverse snij- en schaafwonden opgelopen. Eind april stapte hij weer op de fiets, maar vanwege een armblessure moest hij daarna weer een pauze inlassen.