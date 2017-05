LIVE: Andreetta pakt de punten, peloton nog bijeen

Opnieuw wielertragedie: zoon Rumsas dood aangetroffen

2 mei Linas Rumsas, de zoon van voormalig profwielrenner Raimondas, is dood aangetroffen in zijn huis. Dat meldden diverse Italiaanse media. De 21-jarige Litouwer reed voor het Italiaanse Altopack-Eppela. De doodsoorzaak is nog niet bekend.