Lavreysen pakt zilver na verloren finale op koningsnummer WK baan

De pas 20-jarige Brabander bereikte de finale door de Brit Ryan Owens in twee heats te verslaan en was daarom al zeker van minimaal zilver. In de finale kon hij geen vuist maken tegn Dmitrijev. De nummer drie van de Spelen in Rio was in beide heats duidelijk sterker.



Lavreysen debuteert in Hongkong op een WK en won eerder al zilver op de teamsprint. Hij had de opvolger kunnen worden van Theo Bos, de laatste Nederlandse wereldkampioen op het koningsnummer van het baanwielrennen. Bos was wereldkampioen in 2004, 2006 en 2007. Titelverdediger Jason Kenny ontbreekt in Hongkong.