Langeveld ziet derde plek als terugkeer naar de top

Langeveld was zo'n dertig kilometer voor de finish achter de ontsnapte en latere ingelopen Italiaan Daniel Oss in een kopgroep beland, die uiteindelijk werd uitgedund tot het podiumdrietal. ,,Ik wist in de slotkilometer dat het lastig zou worden met de olympisch kampioen en Stybar, die vooral in het wiel had gezeten. Het was ook lastig. Ik heb Parijs-Roubaix dan wel tien keer gereden, maar met sprinten op de wielerbaan hier heb ik niet zo veel ervaring.''



Langeveld was twee keer eerder in de top 10 geëindigd in Parijs-Roubaix: zevende in 2013 en achtste in 2014. ,,Ik ben altijd blijven geloven dat dit mogelijk was. De afgelopen twee jaar heb ik vaak last gehad van blessures, maar dit voorjaar voelde ik me goed. Links en rechts waren er ook wel mensen die zagen dat ik goed bezig was. In de Ronde van Vlaanderen had ik op een vervelend moment pech. Vandaag trouwens ook, maar met Dylan (Van Baarle) samen heb ik een goede finale kunnen rijden.''