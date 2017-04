Landa en Thomas voeren Sky aan in Giro

Küng verslaat medevluchter en sprint naar ritzege in Romandië

27 april De tweede etappe in de Ronde van Romandië is een prooi geworden van de Zwitser Stefan Küng. De renner van BMC klopte in Bulle zijn overgebleven medevluchter Andrei Grivko in de sprint. Het tweetal bleef het peloton twintig seconden voor. De leiderstrui in de Ronde van Romandië blijft in handen van de Italiaan Fabio Felline van Trek-Segafredo.