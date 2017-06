Koning rouwt om overlijden mede IOC-lid Verbruggen

,,Hein Verbruggen leeft in mijn herinnering voort als een man met een groot hart, voor de olympische beweging, voor de wielersport en voor de mensen om hem heen", laat Willem-Alexander weten in een bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst. ,,Ik wens zijn familie en vrienden sterkte toe."



Verbruggen overleed op 75-jarige leeftijd aan leukemie. De geboren Helmonder was tussen 1991 en 2005 voorzitter van de internationale wielerunie UCI en werd in 1996 lid van het IOC. Verbruggen had in die hoedanigheid ook regelmatig contact met Willem-Alexander, die voor zijn koningschap ruim vijftien jaar IOC-lid was.