IJzersterke Dumoulin boekt ritzege en pakt tijd op Quintana

Door Thijs Zonneveld



Hij had het al aangekondigd, gisteren. Dumoulin zinspeelde er na afloop van de sprintetappe naar Tortona op dat hij op Oropa méér kon dan alleen maar verdedigen. ,,Een twintigminutentest", noemde hij de klim naar het heiligdom, ,,En dat ligt me wel."



Dat blijkt.



Dumoulin kiest vanaf de voet van de klim voor zijn eigen tempo. Hij reageert niet op de eerste aanvallen, ook niet als Nairo Quintana - de nummer twee van het klassement - demarreert. De rozetruidrager weet precies wat hij kan, en hij voert zijn plan uit tot in de perfectie. In een gelijkmatig tempo haalt hij de aanvallers een voor een terug. In de slotkilometers gaat hij dictatoriaal op kop rijden. De rest zit in het wiel en ziet af. Nibali huilt om zijn moeder voordat hij afhaakt, Quintana's kleine beentjes breken in de laatste honderden meters. Alleen de Rus Ilnur Zakarin biedt lang weerstand; Dumoulin passeert hem op tientallen meters voor de finishlijn.



De schade die Dumoulin aanricht is enorm. In het klassement zet hij Quintana zeventien seconden verder terug. Thibaut Pinot en Bauke Mollema verliezen nog veel meer tijd. Maar Dumoulin slaat zijn tegenstanders ook mentaal om de oren. Veel van hen dachten tijd te kunnen winnen bergop. Dat blijkt niet het geval. Althans, nu niet. In de laatste week, met bergen boven de tweeduizend meter, kan dat nog veranderen.