Hoe laat gaan de klassementsrenners van start in de tijdrit?

Wippert boekt tweede ritzege tijdens Ronde van Alberta

7:47 Wouter Wippert heeft zichzelf flink in de kijker gereden tijdens de Ronde van Alberta. De 27-jarige Nederlander boekte in Edmonton zijn tweede ritzege. Wippert sprintte in de slotetappe naar de winst, nadat hij eerder al de tweede rit op zijn naam had geschreven.