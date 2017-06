Groenewegen vloert Greipel in Ster ZLM Toer

Roglic wint proloog in Ster ZLM Toer

14 juni De Sloveen Primoz Roglic heeft vandaag de proloog van de Ster ZLM Toer op zijn naam geschreven. De coureur van Team LottoNL-Jumbo was de snelste in een tijdrit over 7,5 kilometer in Westkapelle in Zeeland. Hij eindigde in een tijd van 8 minuten en 4 seconden dankzij een gemiddelde snelheid van 55,8 kilometer per uur.