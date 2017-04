Gold Race-winnaar Gilbert zegt af voor Waalse Pijl en Luik

De 34-jarige Quick-Step-renner is gisteren halfkoers gevallen bij het Drielandenpunt en lag een tijdje de pijn te verbijten in de berm. De Belgische kampioen stapte toch weer op de fiets en maakte er alsnog een glorieuze race van, die hij won na een eindsprint met zijn Poolse medevluchter Michal Kwiatkowski. Na afloop klaagde de winnaar over pijn in zijn rechterzij. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er een klein scheurtje in de nier zit. Verwacht wordt dat Gilbert na een week weer hersteld zal zijn.