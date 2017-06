Gesink: Kan niet zeggen dat ik enthousiast ben over dit seizoen

Wanneer Robert Gesink na een middagdutje op een stoel neerploft in een café in Sierra Nevada en zijn seizoen tot nu toe overziet, zucht hij even. De achtste plaats in de Tour Down Under in januari is de prestatie waar hij nu op zijn hoogtestage nog met de meeste tevredenheid op terugkijkt. ,,Dat is balen, want over het algemeen was mijn niveau erg goed. Ik heb op heel veel momenten geprobeerd om een klassement te rijden, maar dat is eigenlijk alleen in Down Under gelukt. Ik kan niet zeggen dat ik enthousiast ben over dit seizoen.”



In de Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Californië slaagde hij niet in zijn opzet. En dus staat Gesink in juni nog met ‘lege handen’. Er ontbreekt iets tastbaars. Maar stoïcijns zet hij zijn voorbereiding op de Tour voor, samen met George Bennet en Primoz Roglic in de ijle lucht. ,,Het ene jaar is het andere niet. Ik doe dit inmiddels twaalf jaar en weet dat het nu geen zin heeft om in paniek te raken. Het liefst pak je een goed resultaat en bouw je daar op door tijdens een lange periode van trainen, maar dat is nu helaas niet het geval.”



Toch, vindt Gesink, moeten we zijn seizoen ook niet te negatief schetsen. ,,Ik heb wel een belangrijke rol gehad binnen de ploeg. In elke ronde waar ik reed, stond er iemand van ons in de top-10 en heb ik veel werk verzet.” En vorige maand, in de Ronde van Californië, was het materiaalpech die een goede uitslag in de weg stond. ,,Ik was daar overal scherp, zat er telkens goed bij, maar in de afsluitende tijdrit loopt mijn achterband eraf. Daar heb ik heel erg van gebaald. Want het was toch lekker geweest om met een vierde of vijfde plaats hier naar toe te rollen. Maar ik kan er nu niets meer aan doen. Mijn gedachten zijn al bij de Tour. Ik ben heel benieuwd hoe het daar gaat zijn om met de ploeg het klassement los te laten en vol voor de ritten te gaan.”