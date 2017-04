Fietsfabrikant: Val Terpstra in Parijs-Roubaix onze schuld

Marketingdirecteur Mark Cote van Specialized zegt tegen Cycling Weekly dat Terpstra door 'miscommunicatie' met een nieuw type stuur reed dat niet volledig is getest. ,,En daar ging het mis", zegt hij. Terpstra's stuur raakte los en ruim honderd kilometer voor de finish kwam hij ten val op de kasseien. Even later stapte hij af. Andere rijders van Quick-Step Floors en Bora-Hansgrohe, die ook met fietsen van Specialized reden, hadden wel het goede stuur.

Kasseien

,,Op het moment dat ik aansloot, verdween mijn stuur onder me vandaan en lag ik in één keer op de kasseien'', vertelde Terpstra zondag bij Sporza. ,,Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ben in ieder geval nog blij dat ik op mijn helm ben gevallen en niet op mijn gezicht. Ik ben wel bont en blauw en heb veel snijwonden en schaafwonden. Ik ben flink gehavend, maar ik sta gelukkig nog. Het is flink balen, maar dat is Parijs-Roubaix. Je hebt ook een berg geluk nodig.''