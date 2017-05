Eerste etappe Ronde van België ontsierd door bizarre valpartij

De sprint op de Zeedijk-Albertstrand in Knokke werd ontsierd door een massale valpartij die in volle sprint ontstond op ongeveer de vijftiende positie in het peloton. Het grootste deel van het peloton was ofwel bij de valpartij betrokken of werd erdoor opgehouden. Hierbij is de regel in werking getreden dat tijdsverschil in de laatste drie kilometer niet geldt in geval van een valpartij. De gevallen renners krijgen dus dezelfde tijd als de Franse winnaar.