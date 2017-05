Dumoulin deelt dreun uit: Ik heb geen extra boost nodig

Na Oropa is Quintana de enige die binnen drie minuten (2.47) van Dumoulin staat. ,,Dit is niet het klassement zoals ik het wilde aan het begin van de Giro. Het positieve is dat het gat met andere concurrenten groter is geworden,’’ zegt de Colombiaan na de finish. ,,De etappe eindigde anders dan ik had verwacht. En we hebben de kracht van Dumoulin gezien. Maar dit was een etappe met slechts één klim.’’



Ook Dumoulin rekent zich nog niet rijk. Zijn roze helm blijft verstopt in de teambus, net als zijn roze schoenen. Voor euforie is geen plaats, hij dwingt zichzelf gefocust te blijven. ,,In de Vuelta raakte ik de leiderstrui kwijt in de laatste week. Dat kan weer gebeuren. We hebben nog niet de helft van de klimkilometers van de Giro gehad tot nu toe. En Quintana en Nibali hebben vaker laten zien sterk te zijn in de derde week. Ik moet dat nog bewijzen.’’