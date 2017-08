Deignan uit Boels Ladies Tour door blindedarmontsteking

Wild wint tweede etappe in Ladies Tour

30 augustus Kirsten Wild heeft de tweede etappe van de Boels Rental Ladies Tour op haar naam geschreven. Na een rit over iets meer dan 132 kilometer tussen Eibergen en Arnhem was de 34-jarige Nederlandse duidelijk de snelste in de massasprint. De Italiaanse Maria Confalonieri eindigde als tweede en de Duitse Lisa Brennauer kwam als derde over de finish.