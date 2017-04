Debutant Harrie Lavreysen op dreef op WK

Geen medaille op achtervolging voor Beukeboom op WK

11:06 Dion Beukeboom is vandaag op de achtste plaats geëindigd op de individuele achtervolging bij de WK baanwielrennen in Hongkong. De 28-jarige Nederlandse specialist zette in de kwalificaties een tijd neer van 4.19,621 op de 4000 meter en was ruim twee seconden te langzaam voor een plek bij de eerste vier.