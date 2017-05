'Brussel krijgt Tourstart 2019 ter ere van Eddy Merckx'

De 'Grand Départ' van de Ronde van Frankrijk in Brussel zou een eerbetoon zijn aan Eddy Merckx. De Brusselaar won vijf keer de Ronde, een eerste keer in 1969: in 2019 exact vijftig jaar geleden. Als het nieuws bevestigd wordt, gaat het om de vijfde Tourstart ooit in België. Eerdere Belgische Tourstarts waren er in 1958, eveneens in Brussel, in Charleroi in 1975 en twee maal in Luik: in 2004 en 2012.



De 'Grand Départ' is dit jaar in het Duitse Düsseldorf, volgend jaar vertrekt de Ronde van Frankrijk vanaf de beruchte Passage du Gois in de Franse streek Vendée.